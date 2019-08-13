Патрульні затримали двох чоловіків, які вночі у Львові побили та пограбували перехожого

Цієї ночі у Львові патрульні затримали двох чоловіків, котрі вчинили розбійний напад на перехожого. Зловмисники побили та пограбували чоловіка. Про Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

Як йдеться у повідомленні, потерпілий викликав патрульних на вулицю Городоцьку, бо став жертвою розбою. Двоє невідомих осіб нанесли йому тілесні ушкодження, душили, від чого він втратив свідомість.

«Зловмисники заволоділи телефоном, золотим ланцюжком та гаманцем із 700 гривнями. Чоловіки побігли вниз вулицею Городоцькою. Патрульні поспілкувалися з очевидцем ситуації, який надав чіткий опис осіб і зазначив, що вони певний час до розбою спостерігали за потерпілим. Поліцейські показали кілька фотографій ймовірних злочинців і свідок упізнав двох з них. Патрульні вирушили в напрямку помешкання одного із чоловіків. Неподалік помешкання вони виявили ймовірних зловмисників», – розповідають у патрульній поліції

31-річного львів’янина, раніше судимого за грабіж та наркотики, виявили телефон потерпілого. Інший, 33-чоловік, теж раніше судимий за крадіжку та грабіж. На місце події викликали слідчих Галицького відділу поліції.