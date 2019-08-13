Нова жертва змій. Мешканку Сколівщини гадюка вклала на лікарняне ліжко

У понеділок, 12 серпня, у Сколівську центральну районну лікарню із укусом змії госпіталізували 56-річну жінку. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

У медзаклад жінку доставили орієнтовно о 15:00 год., її стан – середньої важкості.

Встановлено, що 56-річну мешканку села Козьова Сколівського району змія вкусила у тильну поверхню правої стопи.

Наразі всі обставини події встановлюються.

Зазначимо, що найпоширенішою отруйною змією на території Львівщини є гадюка звичайна. Її забарвлення є мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

Місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях. Тому зі змією можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці.

Львівський портал раніше писав про те, як уникнути зустрічі зі змією, а також що робити, якщо вона таки вас вкусила. Детальніше про це читайте тут.