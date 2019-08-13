На Львівщині зменшується кількість рейдерських захоплень, – юстиція

Попри невтішну статистику на Львівщині все ж таки фіксують меншу кількість рейдерських захоплень підприємств. Про це під час сьогоднішнього брифінгу, 13 серпня, повідомила заступниця начальника Головного територіального управління юстиції у Львові Оксана Кумарська-Нор.

«Якщо аналізувати звернення, що надходять до Головного територіального управління юстиції. Можна однозначно стверджувати, що державними реєстраторами області фіксується мінімальна кількість рейдерських захоплень», – повідомила Оксана Кумарська-Нор.

Раніше львів’янам нагадали, як боротися із рейдерськими захопленнями.