Львів’янам нагадали, як боротися із рейдерськими захопленнями

Із рейдерськими захопленнями можна боротись через позов у суд, заявою у правоохоронні органи, а також досудовим способом захисту – зверненням до адміністративної комісії з розгляду скарг органів юстиції. Про це під час сьогоднішнього брифінгу, 13 серпня, повідомила заступниця начальника Головного територіального управління юстиції у Львові Оксана Кумарська-Нор.

За словами посадовиці, є різні варіанти захисту та забезпечення безпеки ведення бізнесу та права власності, а також унеможливлення фактів рейдерства та належного реагування на них. Серед способів захисту від рейдерства судовий – звернення до суду із позовною заявою, заява у правооохоронні органи, а також це досудовий спосіб захисту – звернення до комісії з розгляду скарг органів юстиції.

Також з метою протидії можливого рейдерства, власники можуть поставити своє майно на контроль та дізнаватись про зміни у реєстрації онлайн за допомогою маячка.

«В нас діє сервіс sms-маяк. Він задієється вже тривалий час і на всіх наших виїзних консультаціях ми наголошуємо, що сьогодні держава надала можливість поставити на контроль своє майно. Всього достатньо підключитися до цієї послуги і отримувати інформацію. Є два види цієї опції. Перша менш вартісна і передбачає повідомлення про вже вчинену реєстраційну дію, друга опція включає повідомлення власника лише на стадії заяви про вчинення реєстраційної дії. Контроль свого майна є ефективним способом, щоб також швидко реагувати на будь-які порушення, які виникають щодо приватної власності», – розповіла Оксана Куманська-Нор.

Серед способів захисту власного майна також заява про заборону вчинення дій, яку може подати власник об’єкту нерухомого майна. Достатньо написати заяву та подати до Державного реєстратора. Така заява дає гарантію того, що упродовж 10-ти днів державний реєстратор не зможе вчинити жодних дій на підставі будь-якої заяви, яка б не подавалася, щодо об’єкту нерухомого майна.

Водночас відомо, що контролювати зміни в документації компанії можна й безкоштовно, за допомогою системи OpenDataBot

Оксана Куманська-Нор також зауважує, що не кожен конфлікт є рейдерством і важливо розрізняти ці поняття.

«Конфлікти, які трапляються на підприємствах, між власниками щодо користування майном не завжди є рейдерством. Рейдерство – це протиправне захоплення власності, бізнесу, і на факти рейдерства потрібно ефективно і оперативно реагувати», – наголосила Оксана Куманська-Нор.