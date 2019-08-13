На Львівщині внаслідок наїзду автомобіля травмовано велосипедиста

На Львівщині водій автомобіля «Рено» переїхав велосипедиста. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як повідомляють правоохоронці, ДТП трапилась 12 серпня у селищі Красне Буського району біля 18.30.

За попередніми даними, 39-річний водій автомобіля «Рено Меган», житель Перемишлянського району, здійснив наїзд на 54-річного велосипедиста, місцевого жителя. Внаслідок аварії велосипедист з травмами потрапив до лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження. Винуватцю аварії загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі поліція встановлює усі обставини події.