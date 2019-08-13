Марш нескорених на День Незалежності у Львові: повна програма та маршрут

В День Незалежності, 24 серпня, у Львові проведуть загальноміський Марш нескорених, щоб вшанувати пам’ять загиблих Героїв та морально підтримати українських воїнів — тих, хто воює, і тих, хто поранений. Марш пройде від Личаківського кладовища. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Ідею провести марш запропонував ветеран 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр» Артур Кирєєв під час сесії міської ради 1 серпня. У мерії підтримали цю ідею й запропонувала створити робочу групу, яка долучиться до організації маршу.

«Маршем хочемо вшанувати пам’ять загиблих Героїв, згадати хлопців, які захищають нас зараз, а також мотивувати поранених, які наразі перебувають на лікуванні у шпиталях. Також хочемо подякувати військовим, які захищають нас на фронті, щоб вони відчули, що ми про них пам’ятаємо», — зазначив Артур Кирєєв.

Так, о 09.00 год. учасники зустрічаються на Личаківському кладовищі. Там вшанують загиблих Героїв за волю й незалежність України. Опісля вирушать до Військового госпіталю, що на вул. Личаківській, 26. В госпіталі проведуть тематичний флешмоб для підтримки воїнів, а також принесуть пораненим бійцям смаколиків. Відтак, вирушать до Гарнізонного храму, що на вул. Театральній, 11. Там отці служитимуть Службу за здоров’я усіх захисників України, тож усі долучаться до спільної молитви.

Учасники ходи нестимуть плакати із зображенням Героїв Небесної Сотні, світлини бійців, які захищають Україну, а також світлини поранених і загиблих бійців.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що цьогоріч в Україні не проводитимуть військовий парад на День Незалежності. Натомість 300 млн грн, заплановані на його організацію, скерують на премії українським військовим.

Згодом на заміну скасованому параду на День Незалежності у Києві відбудеться Хода гідності.

Нещодавно оприлюднили повну програму 28-ї річниці Незалежності України. Вона пройде у новому форматі. Головний акцент урочистостей робитимуть на дітей, як майбутнє країни.

Фото: ЛМР