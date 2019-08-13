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Через шквал пропозицій стажування закордоном для медиків зі Львівщини гряде масовий відтік кадрів?

Соломія Головіна

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Директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак висловила свою стурбованість величезною кількістю пропозицій стажування для медиків зі Львівщини у Польщі з можливістю продовжити там професійну кар’єру. На її переконання, це спричинить масовий відтік кадрів із області. Про це вона заявила під час апаратної наради сьогодні, 13 серпня, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«За останні два-три тижні у наших закладах почали поширюватися електронні розсилки, рекламні буклети зі запрошенням на так зване дворічне стажування медсестер та лікарів. Це стажування включає фінансування початкової мовної підготовки, надання доступного житла, розробку індивідуального варіанту стажування для продовження медичної кар’єри у залежності від спеціалізації, фінансування підготовки до іспитів та ліцензії, допомогу під час навчання, психологічну підтримку. Окрім  цього, протягом цих двох років гарантується оплата, за яку можна вчитися, харчуватися та проживати», – зазначила вона.

Ірина Микичак зауважила, що у медичній галузі і без цього критична ситуація зі забезпеченням, а зараз ще й піде масовий відтік кадрів.

Відтак директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА закликала правоохоронні органи «предметно поцікавитися роботою таких рекрутингових агенцій».

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