Від сьогодні для руху транспорту закривають частину Джерельної

Від сьогодні, 12 серпня, і до 18.00 год. 16 серпня буде перекрито рух транспорту на вул. Джерельній, 55−59. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомляється, перекриття руху відбуватиметься через проведення ремонтних робіт з прокладання каналізаційних мереж. Роботи виконує ТзОВ «Будівельні споруди міста.

Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху. ( Натисніть на зображення, аби його збільшити)

Нагадаємо, також від сьогодні через ремонтні роботи на місяць закривають для руху транспорту Городоцький міст.

Фото: ЛМР