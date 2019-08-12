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Від сьогодні для руху транспорту закривають частину Джерельної

Вероніка Рой

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Від сьогодні, 12 серпня, і до 18.00 год. 16 серпня буде перекрито рух транспорту на вул. Джерельній, 55−59. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомляється, перекриття руху відбуватиметься через проведення ремонтних робіт з прокладання каналізаційних мереж. Роботи виконує ТзОВ «Будівельні споруди міста.

Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху.( Натисніть на зображення, аби його збільшити)

Нагадаємо, також від сьогодні через ремонтні роботи на місяць закривають для руху транспорту Городоцький міст.

Фото: ЛМР

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