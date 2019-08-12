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Працівник військового лісгоспу на Львівщині отримав умовний термін за незаконну рубку

Наталя Дуляба

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Суд призначив покарання майстрові лісу одного з територіальних військових лісопідприємств Львівщини, якого звинувачували у службовій недбалості. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

«Як встановили правоохоронці, посадовець, будучи зобов’язаним проводити заходи з охорони лісів від незаконних рубок та документувати порушення лісового законодавства, не проводив перевірки стану охорони лісу у ввіреному йому обході, не вживав заходів з попередження та припинення незаконних рубок, не оглядав місця вчинення рубок лісу та не повідомляв керівництву про факти незаконних рубок», – йдеться у повідомленні.

Через це у виділах лісництва військового лісгоспу була допущена самовільна рубка 75 сосен. Вартість завданих збитків становить 587 900 гривень.

Зловмиснику поліцейські повідомили про підозру  у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України та, завершивши досудове розслідування, скерували обвинувальний акт на розгляд суду.

Рішенням районного суду посадовця засуджено до двох років позбавлення волі (з іспитовим терміном в один рік) без права обіймати посади майстра лісу на лісогосподарських підприємствах усіх форм власності терміном на один рік.

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