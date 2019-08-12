ОСТАННІ НОВИНИ

Львівщина стала п’ятою областю в Україні за рівнем будівництва

Наталя Дуляба

|

Вже четвертий рік поспіль на Львівщині збільшуються об’єми будівництва. Торік область стала п’ятою в Україні за обсягами будівельних робіт. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівської області.

 

У 2018 році підприємства області виробили будівельної продукції на 8,6 мільярда гривень, що порівняно з попереднім роком більше на 11,5%. За обсягами будівництва торік Львівщина посіла п’яте місце серед всіх областей України. За перше півріччя 2019 року досягнуто приросту на 39,5%.

Протягом п’яти останніх років у Львівській області зросли обсяги житлового будівництва. Щороку в середньому в експлуатацію вводять понад 800 тисяч кв м нового житла, а в 2015 році цей показник був найбільшим за всі роки незалежності.

Минулого року в експлуатацію прийняли 897 тисяч кв м нового житла, що на 1% більше порівняно з попереднім роком та в 1,5 раза більше порівняно з 2010 роком. За обсягом прийнятого житла Львівщина посіла третє місце серед інших регіонів України.

(Натисніть на зображення для збільшення)

Додамо, що на Львівщині офіційно існує 1,8 тис. будівельних підприємств. Частка будівництва у валовій доданій вартості області становить 2,7%.

Станом на перше півріччя 2019 року в будівництві на Львівщині працюють 13,5 тис. осіб. Середньомісячна заробітна плата будівельників зросла майже на чверть і становила 8 300 гривень. Проте навіть така сума була на 6,5% меншою, ніж у середньому по області.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...