Львівщина стала п’ятою областю в Україні за рівнем будівництва

Вже четвертий рік поспіль на Львівщині збільшуються об’єми будівництва. Торік область стала п’ятою в Україні за обсягами будівельних робіт. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівської області.

У 2018 році підприємства області виробили будівельної продукції на 8,6 мільярда гривень, що порівняно з попереднім роком більше на 11,5%. За обсягами будівництва торік Львівщина посіла п’яте місце серед всіх областей України. За перше півріччя 2019 року досягнуто приросту на 39,5%.

Протягом п’яти останніх років у Львівській області зросли обсяги житлового будівництва. Щороку в середньому в експлуатацію вводять понад 800 тисяч кв м нового житла, а в 2015 році цей показник був найбільшим за всі роки незалежності.

Минулого року в експлуатацію прийняли 897 тисяч кв м нового житла, що на 1% більше порівняно з попереднім роком та в 1,5 раза більше порівняно з 2010 роком. За обсягом прийнятого житла Львівщина посіла третє місце серед інших регіонів України.

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Додамо, що на Львівщині офіційно існує 1,8 тис. будівельних підприємств. Частка будівництва у валовій доданій вартості області становить 2,7%.

Станом на перше півріччя 2019 року в будівництві на Львівщині працюють 13,5 тис. осіб. Середньомісячна заробітна плата будівельників зросла майже на чверть і становила 8 300 гривень. Проте навіть така сума була на 6,5% меншою, ніж у середньому по області.