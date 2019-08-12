Гривня продовжує зміцнення

За вихідні Національний банк України зміцнив курс гривні по відношенню до долара та євро більш як на 20 копійок. Такі дані оприлюднив НБУ, передає кореспондент Львівського порталу.

Станом на 12 серпня, американський долар подешевшав на 22 копійок і тепер за нього дають 25,09 грн. Водночас вартість одного євро подешевшала на 24 копійки до 28.33 грн.

Польський злотий знизився на 5 копійок до 6.50 грн.

Сьогодні у канторах Львова за долар дають в середньому 25.20 грн, а купують по 25.45 грн. Натомість за євро дають 28.00 та 28.50 грн відповідно.