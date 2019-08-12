Чотири роки будівництва. Шкільний спорткомплекс на Знесінні обіцяють спорудити до кінця 2020 року

При загальноосвітній школі №7, що на вул. Богдана Хмельницького, 132, триває будівництво спортивного залу. Завершити всі роботи, які розпочались ще у 2017 році, обіцяють до кінця 2020 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Зводити багатофункціональний спортивний зал при школі №7 на Знесінні почали ще у 2017 році, адже у навчальному закладі не було жодного приміщення для занять спортом у холодні пори року. Тоді підрядна організація провела підготовчі будівельні роботи, на які з бюджету Львова витратили 1,1 млн грн. Втім згодом мерія розірвала договір із компанією через недотримання графіку виконання робіт.

Торік проектно-кошторисну документацію відкоригували і провели новий тендер, у якому перемогло ЛКП «Рембуд». Загальна вартість будівництва становить більше 35 млн грн. Цьогоріч на необхідні роботи та закупівлю будматеріалів витратили уже 4,55 млн грн. Зараз бригади вже мурують стіни майбутнього спортивного залу.

У шкільному спорткомплексі буде один великий зал та кілька менших, поруч також облаштують спортивні поля. Наразі заняття з фізкультури для 630 учнів школи №7 проводять в окремому спеціально обладнаному приміщенні.

Упродовж 2017−2019 років із бюджету Львова у ремонт цієї школи та у придбання нового навчального обладнання вклали більше 8 млн грн. Так, тут облаштували сучасну лабораторію, закупили обладнання для фізико-хімічної лабораторії та Нової української школи, поповнили бібліотечний фонд, а також передбачили кошти на закупівлю 10 нових комп’ютерів.

Додамо, що загальноосвітню школу №7 на вул. Богдана Хмельницького, 132 збудували ще у 1954 році.

Фото: ЛМР