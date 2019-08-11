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На Сколівщині гадюка вклала на лікарняне ліжко пенсіонерку

Анастасія Мельник

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У суботу, 10 серпня, у селі Довжик Сколівського району змія вкусила у ліву стопу 70-річну жінку. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

 

Зазначається, що жінку госпіталізували у Сколівську ЦРЛ, у стані середнього ступеня важкості.

Обставини події встановлюються.

Довідка. Найпоширеніша отруйна змія в нашій області – гадюка звичайна. Забарвлення її є надзвичайно мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

Зазвичай місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками тощо.

З гадюкою можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях тощо.

Пам’ятайте.

Гадюка ні за яких обставин не нападає першою. Не знищуйте змій – всі вони перебувають під охороною закону!

Профілактика укусів гадюки включає найпростіші запобіжні заходи:

  • у «зміїній» місцевості носіть щільне високе взуття;
  • не намагайтеся упіймати гадюку або невідому вам змію;
  • при ночівлі в степу уникайте розташування біля колоній мишей-полівок, інших гризунів, хащ чагарнику, тобто улюблених місць полювання гадюки;
  • переміщуючись степом у темряві, користуйтеся ліхтарем (у спеку степова гадюка буває видима у вечірніх сутінках і перед світанком);
  • вирушаючи на сімейний пікнік або риболовлю, не полінуйтесь провести бесіду з дітьми.

Правила першої допомоги при укусах змій:

  • необхідно створити всі умови для негайного введення сироватки;
  • забезпечити потерпілому нерухомість, оскільки надмірні рухи сприяють швидкому проникненню отрути у кров;
  • звільнити кінцівки від взуття, шкарпеток, браслетів тощо, оскільки може виникнути набряк;
  • не перетягувати гумовим джгутом кінцівку вище від місця укусу, оскільки це може призвести до порушення обміну речовин в ураженій ділянці;
  • не надрізати краї рани і не відсмоктувати з неї кров, оскільки через пошкодження слизової оболонки ротової порожнини отрута може швидко потрапити у кров;
  • дати випити значну кількість рідини (води, кави, чаю).

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