На Сколівщині гадюка вклала на лікарняне ліжко пенсіонерку

У суботу, 10 серпня, у селі Довжик Сколівського району змія вкусила у ліву стопу 70-річну жінку. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.
Зазначається, що жінку госпіталізували у Сколівську ЦРЛ, у стані середнього ступеня важкості.
Обставини події встановлюються.
Довідка. Найпоширеніша отруйна змія в нашій області – гадюка звичайна. Забарвлення її є надзвичайно мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.
Зазвичай місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками тощо.
З гадюкою можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях тощо.
Пам’ятайте.
Гадюка ні за яких обставин не нападає першою. Не знищуйте змій – всі вони перебувають під охороною закону!
Профілактика укусів гадюки включає найпростіші запобіжні заходи:
- у «зміїній» місцевості носіть щільне високе взуття;
- не намагайтеся упіймати гадюку або невідому вам змію;
- при ночівлі в степу уникайте розташування біля колоній мишей-полівок, інших гризунів, хащ чагарнику, тобто улюблених місць полювання гадюки;
- переміщуючись степом у темряві, користуйтеся ліхтарем (у спеку степова гадюка буває видима у вечірніх сутінках і перед світанком);
- вирушаючи на сімейний пікнік або риболовлю, не полінуйтесь провести бесіду з дітьми.
Правила першої допомоги при укусах змій:
- необхідно створити всі умови для негайного введення сироватки;
- забезпечити потерпілому нерухомість, оскільки надмірні рухи сприяють швидкому проникненню отрути у кров;
- звільнити кінцівки від взуття, шкарпеток, браслетів тощо, оскільки може виникнути набряк;
- не перетягувати гумовим джгутом кінцівку вище від місця укусу, оскільки це може призвести до порушення обміну речовин в ураженій ділянці;
- не надрізати краї рани і не відсмоктувати з неї кров, оскільки через пошкодження слизової оболонки ротової порожнини отрута може швидко потрапити у кров;
- дати випити значну кількість рідини (води, кави, чаю).
Анастасія Мельник