На Сколівщині гадюка вклала на лікарняне ліжко пенсіонерку

У суботу, 10 серпня, у селі Довжик Сколівського району змія вкусила у ліву стопу 70-річну жінку. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

Зазначається, що жінку госпіталізували у Сколівську ЦРЛ, у стані середнього ступеня важкості.

Обставини події встановлюються.

Довідка. Найпоширеніша отруйна змія в нашій області – гадюка звичайна. Забарвлення її є надзвичайно мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

Зазвичай місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками тощо.

З гадюкою можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях тощо.

Пам’ятайте.

Гадюка ні за яких обставин не нападає першою. Не знищуйте змій – всі вони перебувають під охороною закону!

Профілактика укусів гадюки включає найпростіші запобіжні заходи:

у «зміїній» місцевості носіть щільне високе взуття;

не намагайтеся упіймати гадюку або невідому вам змію;

при ночівлі в степу уникайте розташування біля колоній мишей-полівок, інших гризунів, хащ чагарнику, тобто улюблених місць полювання гадюки;

переміщуючись степом у темряві, користуйтеся ліхтарем (у спеку степова гадюка буває видима у вечірніх сутінках і перед світанком);

вирушаючи на сімейний пікнік або риболовлю, не полінуйтесь провести бесіду з дітьми.

Правила першої допомоги при укусах змій: