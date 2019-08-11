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На Львівщині під колесами автівки загинув мотоцикліст

Анастасія Мельник

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У суботу, 10 серпня, на автодорозі «Київ – Чоп» у Стрийському районі під колесами автомобіля загинув 63-річний водій мопеда. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль «Рено Лагуна», яким керував 45-річний мешканець Пустомитівського району та мопед під керуванням 63-річного жителя одного з сіл Стрийського району.

Внаслідок зіткнення водій мопеда отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.  Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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