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На Донбасі від початку доби – два обстріли

Анастасія Мельник

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Від початку цієї доби, станом на 12 годину в районі проведення операції зафіксовано дві збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ. При цьому заборонені калібри противник не застосовував. Про це Львівському порталу повідомили у Міноборони України.

 

Так, під ворожим вогнем сьогодні вранці перебували захисники Старогнатівки та с. Водяне,що на Донецькому напрямку. В обох випадках противник здійснив по кілька пострілів з ручних протитанкових гранатометів РПГ. Вогонь вівся з напрямку Новоласпи та н.п. Пікузи відповідно.

Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил дотримувалися режиму припинення вогню.

Станом на цю мить ситуація залишається стабільною та повністю контрольованою українськими підрозділами зі складу Об’єднаних сил. Втрат немає.

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