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На Бродівщині «Лада» не розминулася з «Ауді»: загинули дві жінки

Анастасія Мельник

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У суботу, 10 серпня, на автодорозі «Київ – Чоп» у Бродівському районі зіткулися «Лада» та «Ауді». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі ВАЗ-21099, яким керував 43-річний мешканець Херсонської області та «Ауді» під керуванням 55-річного львів’янина. Внаслідок зіткнення пасажирки ВАЗу віком 32 та 72 роки отримали тілесні ушкодження, від яких померли на місці події. Водії автомобілів госпіталізовані.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.  Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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