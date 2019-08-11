Львівська залізниця попереджає про зміни у графіку руху поїздів

Низка потягів дальнього сполучення тимчасово зазнає змін у своєму графіку руху. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської залізниці.

Упродовж 11-22 серпня 2019 року поїзд №702/701 Львів – Чернівці курсуватиме за графіком: Львів 17:25, Iв.-Франкiвськ 19:54-19:58, Коломия 20:55-20:57, Снятин 21:23-21:25, Чернiвцi 22:05.

Упродовж 11-23 серпня 2019 року поїзд №702/701 Чернiвцi – Львів курсуватиме за графіком: Чернiвцi 06:00, Снятин 06:39-06:41, Коломия 07:08-07:11, Iв.-Франкiвськ 08:01-08:05, Львів 10:20.

Прибуття і відправлення регіонального поїзда №701/702 в період з 11.08.2019 по 23.08.2019 здійснюватиметься з головного вокзалу станції Львів.

Окрім того, зазнає змін розклад руху наступних поїздів:

поїзд №1 Iвано-Франкiвськ – Костянтинівка з 12 по 22 серпня відправлятиметься з Івано-Франківська о 19:22, далі без змін;

поїзд №16 Харків – Рахiв з 11 по 22 серпня курсуватиме до Львова без змін, Львів 07:39-08:04, далі без змін;

поїзд №136 Чернiвцi – Білгород-Дністровський з 11 по 22 серпня курсуватиме до Ходорова без змін, Ходорів 19:53-19:57, далі без змін;

поїзд №144/150 Київ/Кременчук – Ворохта з 11 по 22 серпня курсуватиме до Галича без змін, Галич 08:23-08:32, Iв.-Франкiвськ 09:01-09:22, далі без змін;

поїзд №249 Чернiвцi – Київ з 11 по 22 серпня курсуватиме до Коломиї без змін, Коломия 20:22-20:30, далі без змін;

поїзд №290 Одеса – Чернiвцi з 10 по 22 серпня курсуватиме до Iв.-Франкiвська без змін, Івано-Франківськ 08:48-08:53, далі без змін;

поїзд №451 Варна – Мінськ з 11 по 21 серпня курсуватиме до Івано-Франківська без змін, Iв.-Франкiвськ 19:40-19:56, далі без змін;

поїзд №452 Мінськ – Варна з 11 по 22 серпня курсуватиме до Ів.-Франківська без змін, Iв.-Франкiвськ 08:48-08:53, далі без змін;

поїзд №133 Івано-Франківськ – Миколаїв з 11 по 22 серпня курсуватиме до Ходорова без змін, Ходорів 17:06-17:08, Львів 18:53-19:13, далі без змін;

поїзд №144/150 Ворохта – Київ/Кременчук з 11 по 22 серпня курсуватиме до Ходорова без змін, Ходорів 18:18-18:29, Львів 19:45-20:05, далі без змін;

вантажно-пасажирський поїзд №954 Вижниця – Чернiвцi з 11 по 23 серпня курсуватиме за зміненим графіком: Вижниця 03:34, Чорногузи 03:45-03:46, Iспас 03:55-03:57, Мілієво 04:11-04:12, Банилів 04:31-04:32, Слобода-Банил. 04:48-04:49, Вашкiвцi 05:06-05:14, Завалля 05:34-05:37, Неполокiвцi 05:46-05:48, Лужани 06:00-06:02, Мамаївцi 06:10-06:17, Чернiвцi-пiвніч. 06:28-06:30, Чернiвцi 06:36;

приміський поїзд №6415 Iв.-Франкiвськ – Ходорів з 11 по 22 серпня курсуватиме до Букачівців без змін, Букачiвцi 18:43-18:53 Село Чернів 18:58-19:00, Чернів 19:05-19:06, Журавно 19:12-19:14, Молодиче 19:20-19:21, Бортники 19:25-19:26, Ходорів 19:34;

приміський поїзд №6470 Чернiвцi – Коломия з 11 по 23 серпня курсуватиме за зміненим графіком: Чернiвцi 04:49, Чернiвцi-пiвніч. 04:54-04:56, Мамаївцi 05:05-05:07, Лужани 05:13-05:15, Неполокiвцi 05:25-05:27, Завалля 05:34-05:40, Снятин 05:48-05:51, Прутівка 05:55-05:56, Видинiв 06:01-06:05, Вовчківці 06:10-06:11, Олешків 06:15-06:16, Заболотiв 06:21-06:25, Борщів 06:31-06:32, Замулинці 06:37-06:38, Матіївцi 06:44-06:46, Коломия 06:57;

приміський поїзд №6062 Львів – Ходорів з 11 по 23 серпня курсуватиме за зміненим графіком: Львів 09:05, Городоцька 09:10-09:13, Коновальця 09:16-09:18, Персенківка 09:24-09:26, Зубрівська 09:31-09:32, Сихів 09:37-09:39, Давидів 09:50-09:57, пл. 22км 10:01-10:02, Старе Село 10:07-10:09, пл. 28км 10:13-10:14, Підмонастир 10:18-10:19, пл. 33км 10:23-10:24, Глібовичі 10:28-10:31, пл. 40км 10:36-10:37, Вибранівка 10:43-10:44, Борусів 10:50-10:51, Бориничі 10:56-10:57, Чорний Острів 11:03-11:04, Городище-1 11:09-11:10, Ходорів 11:18;

приміський поїзд №6066 Львів – Ходорів з 11 по 22 серпня курсуватиме за зміненим графіком: Львів 17:40, Городоцька 17:45-17:48, Коновальця 17:51-17:53, Персенківка 17:59-18:01, Зубрівська 18:06-18:07, Сихів 18:12-18:22, Давидів 18:30-18:31, пл. 22км 18:36-18:37, Старе Село 18:42-18:44, пл. 28км 18:47-18:48, Підмонастир 18:52-18:53, пл. 33км 18:56-18:57, Глібовичі 19:01-19:05, пл. 40км 19:10-19:11, Вибранівка 19:17-19:18, Борусів 19:25-19:26, Бориничі 19:33-19:34, Чорний Острів 19:40-19:41, Городище-1 19:47-19:48, Ходорів 19:54;

приміський поїзд №6067 Ходорів – Львів з 11 по 22 серпня курсуватиме за зміненим графіком: Ходорів 17:32, Городище-1 17:39-17:40, Чорний Острів 17:44-17:46, Бориничі 17:52-17:55, Борусів 17:59-18:00, Вибранівка 18:06-18:10, пл. 40км 18:15-18:16, Глібовичі 18:23-18:24, пл. 33км 18:28-18:29, Підмонастир 18:33-18:34, пл. 28км 18:38-18:39, Старе Село 18:43-18:45, пл. 22км 18:51-18:52, Давидів 18:57-18:58, Сихів 19:07-19:08, Зубрівська 19:11-19:12, Персенківка 19:17-19:19, Коновальця 19:24-19:26, Городоцька 19:29-19:32, Львів 19:38;

приміський поїзд №6123 Львів – Шкло-Старжиська з 11 по 22 серпня курсуватиме за зміненим графіком: Львів 17:15, 5-й Парк 17:23-17:27, Рудно 17:32-17:33, Зимна Вода 17:36-17:37, Суховоля 17:40-17:41, Мшана 17:45-17:46, Цунів 17:51-17:52, Затока 17:57-17:58, пл. 5км 18:05-18:06, Добростани 18:13-18:14, Молошковичі 18:22-18:23, Янтарна 18:30-18:31, Бодрість 18:35-18:36, Шкло-Старжиська 18.43.