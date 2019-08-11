Львів’ян запрошують на виставку «Євангелісти Франца Гальса»

Упродовж 14 серпня – 24 вересня у Палаці Потоцьких (вул. Коперника, 15) триватиме спільний проєкт Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького та Одеського музею західного та східного мистецтв – виставка «Євангелісти Франца Гальса». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Франс Гальс (1580/81–1666) – один із найвидатніших живописців «Золотого століття» голландського мистецтва. Він увійшов до історії світового живопису як геніальний портретист, новаторство якого виразилось у вмінні створювати динамічні образи і передавати емоційний стан своїх героїв.

Експоновані у рамках цієї виставки шедеври – «Євангеліст Лука» та «Євангеліст Матвій» – надійшли до збірки Одеського музею західного і східного мистецтва у 1920-их рр. Ще два зображення інших євангелістів перебувають за кордоном: «Євангеліст Іоан» – в музеї Пола Ґетті в Лос-Анджелесі (США), «Євангеліст Марко» в ДМІМ ім. А. С. Пушкіна у Москві (Росія).

Одеські полотна становлять особливу художню й історичну цінність, оскільки демонструють, як виглядали твори великого голландця на начебто нетипові для нього сюжети, що дійшли до нас переважно у копіях. Формально будучи творами на релігійний сюжет, картини за своєю сутністю є портретами, новаторськими як за народним типажем, так і за віртуозною манерою живопису.

На відміну від своїх колег сучасників Гальс уникав лискучої фактури і гладкого нанесення фарби у своїх творах. Він підкреслював деталі і надавав своїм моделям жвавість завдяки видимим мазкам, лініям і великим кольоровим плямам. Ця техніка почала користуватися популярністю згодом, у ХІХ столітті, особливо серед імпресіоністів.

Довідка. До ХVІІІ ст. ці полотна знаходились на батьківщині художника у Гарлемі, згодом декілька разів були перепродані на аукціонах у Гаазі та Амстердамі. 1773 р. «Чотири Євангелісти» внесли до каталогу Ермітажа, а 1812 р. полотна передали до церкви у Криму. Ймовірно, що в середині ХІХ ст. під час Кримської війни цикл розділили і до 1920 р. місце знаходження картин було невідоме.