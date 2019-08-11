ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян запрошують на виставку «Євангелісти Франца Гальса»

Анастасія Мельник

|

Упродовж 14 серпня – 24 вересня у Палаці Потоцьких (вул. Коперника, 15) триватиме спільний проєкт Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького та Одеського музею західного та східного мистецтв – виставка «Євангелісти Франца Гальса». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Франс Гальс (1580/81–1666) – один із найвидатніших живописців «Золотого століття» голландського мистецтва. Він увійшов до історії світового живопису як геніальний портретист, новаторство якого виразилось у вмінні створювати динамічні образи і передавати емоційний стан своїх героїв.

Експоновані у рамках цієї виставки шедеври –  «Євангеліст Лука» та «Євангеліст Матвій» – надійшли до збірки Одеського музею західного і східного мистецтва у 1920-их рр. Ще два зображення інших євангелістів перебувають за кордоном: «Євангеліст Іоан» – в музеї Пола Ґетті в Лос-Анджелесі (США), «Євангеліст Марко» в ДМІМ ім. А. С. Пушкіна у Москві (Росія).

Одеські полотна становлять особливу художню й історичну цінність, оскільки демонструють, як виглядали твори великого голландця на начебто нетипові для нього сюжети, що дійшли до нас переважно у копіях. Формально будучи творами на релігійний сюжет, картини за своєю сутністю є портретами, новаторськими як за народним типажем, так і за віртуозною манерою живопису.

На відміну від своїх колег сучасників Гальс уникав лискучої фактури і гладкого нанесення фарби у своїх творах. Він підкреслював деталі і надавав своїм моделям жвавість завдяки видимим мазкам, лініям і великим кольоровим плямам. Ця техніка почала користуватися популярністю згодом, у ХІХ столітті, особливо серед імпресіоністів.

Довідка. До ХVІІІ ст. ці полотна знаходились на батьківщині художника у Гарлемі, згодом декілька разів були перепродані на аукціонах у Гаазі та Амстердамі. 1773 р. «Чотири Євангелісти» внесли до каталогу Ермітажа, а 1812 р. полотна передали до церкви у Криму. Ймовірно, що в середині ХІХ ст. під час Кримської війни цикл розділили і до 1920 р. місце знаходження картин було невідоме.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...