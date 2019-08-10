У Трускавці з 20-метрової висоти впав будівельник

У п’ятницю, 9 серпня, у Трускавці на будові один з робітників впав з висоти, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, потерпілий, 44-річний мешканець селища Стебник, під час виконання робіт на будові, впав з висоти близько дванадцяти метрів.

Медики діагностували у нього, зокрема, «компресійний перелом хребта».

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Поліцейські встановлюють обставини події, проводиться досудове розслідування.