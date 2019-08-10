У Львові обмежили рух транспорту до Високого замку

Сьогодні, 10 серпня, у Львові вдруге відбувається гонка з перешкодами Race Nation. Відтак за маршрутом змагань обмежено рух транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.
Перекриття руху на вулицях планується до 15:30 год.
Програма гонки:
7:30 Відкриття стартового містечка
9:00 Старт 3 км категорії Standart
9:30 Старт 3 км категорії Team
10:45 Старт 5 км категорії Elit
11:15 Старт 5 км категорії Team Elite
11:35 Старт 5 км категорії Team
12:00 Старт 5 км категорії Standart
13:00 Нагородження переможців
15:00 Закриття стартового містечка
Анастасія Мельник