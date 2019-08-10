ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові обмежили рух транспорту до Високого замку

Анастасія Мельник

|

Сьогодні, 10 серпня, у Львові вдруге відбувається гонка з перешкодами Race Nation. Відтак за маршрутом змагань обмежено рух транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

 

 

Перекриття руху на вулицях планується до 15:30 год.

Програма гонки:

7:30 Відкриття стартового містечка

9:00 Старт 3 км категорії Standart

9:30 Старт 3 км категорії Team

10:45 Старт 5 км категорії Elit

11:15 Старт 5 км категорії Team Elite

11:35 Старт 5 км категорії Team

12:00 Старт 5 км категорії Standart

13:00 Нагородження переможців

15:00 Закриття стартового містечка

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...