На Львівщині під колесами автобуса загинув 86-річний велосипедист

У п’ятницю, 9 серпня, у селі Кагуїв Миколаївського району під колесами автобуса «БАЗ» загинув 86-річний велосипедист. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Зазначається, що 47-річний мешканець м. Червоноград, який перебував за кермом автобуса «БАЗ» здійснив наїзд на велосипедиста, мешканця с. Кагуїв, який рухався у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП велосипедист від отриманих тілесних ушкоджень помер у Миколаївській ЦРЛ.

Обставини події встановлюється.