ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині під колесами автобуса загинув 86-річний велосипедист

Анастасія Мельник

|

У п’ятницю, 9 серпня, у селі Кагуїв Миколаївського району під колесами автобуса «БАЗ» загинув 86-річний велосипедист. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Зазначається, що 47-річний мешканець м. Червоноград, який перебував за кермом автобуса «БАЗ» здійснив наїзд на велосипедиста, мешканця с. Кагуїв, який рухався у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП велосипедист від отриманих тілесних ушкоджень помер у Миколаївській ЦРЛ.

Обставини події встановлюється.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...