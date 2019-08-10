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Львівська залізниця змінила розклад руху поїздів

Анастасія Мельник

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У зв`язку з виконанням колійних ремонтних робіт на перегонах Гвіздець – Городенка – Завод, Миколаїв – Щирець та Болехів – Долина зазнає тимчасових змін розклад руху поїздів, що курсують у даних напрямках. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської залізниці.

 

Упродовж 10, 14, 15, 16, 17 серпня не курсуватиме поїзд №6452/6451 Коломия – Заліщики – Коломия.

Упродовж 12 та 13 серпня поїзд №6011 Львів – Трускавець курсуватиме із змінами у графіку: зі станції Львів відправиться о 13:18 (замість 13:36), Пустомити 13:41-13:42, Щирець-2 13:50-13:51, Щирець-1 13:53-13:55, Задорожна 14:07-14:08, Миколаїв-Дністр. 14:13-14:14, Пісочна 14:21-14:22, Стрий 14:42-14:52, Верхні Гаї 15:10-15:11, Дрогобич 15:23-15:33, Стебник 15:44-15:45, Трускавець 15:52.

Упродовж  14 та 15 серпня поїзди №6421/6422 Івано-Франківськ – Стрий – Івано-Франківськ курсуватиме до ст. Долина та зворотно.

Упродовж 14 та 16 серпня не курсуватимуть поїзди №6423/6424 Івано-Франківськ – Стрий – Івано-Франківськ.

Упродовж 15 та 17 серпня  не курсуватимуть поїзди №6425 Івано-Франківськ – Стрий та №6426 Стрий – Івано-Франківськ.

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