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У липні в Україну імпортували рекордну кількість дизпалева з Росії

Анастасія Мельник

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Упродовж липня обсяги імпорту дизельного пального зросли на 20,5% проти липня 2018 року. Зокрема, обсяги імпорту дизпалива з Росії були рекордними за всю історію спостережень.Про це повідомляє enkorr, посилаючись на дослідження консалтингової групи «А-95».

 

За місяць з Росії імпортували 315,4 тисячі тонн дизпального, при тому, що загальні обсяги імпорту дизелю до України склали 663 тисячі тонн.

З цього обсягу «Лукойл» відвантажив в Україну 25,3 тисячі тонн на адресу компанії «Укренерджі». Решта 290,1 тисячі тонн припали на ресурс «Роснефти», яке постачалось через трубопровід «Самара-Західний напрямок»

Обсяги імпорту пального з Білорусі у липні зросли на 10,3%, імпорт з Литви зріс на 8,6%, а імпорт через морські порти — на 31%.

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