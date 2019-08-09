У Львові відзначили бронзових призерів чемпіонату світу з веслування на байдарках та каное

Сьогодні, 9 серпня, у Львові нагородили бронзових призерів чемпіонату світу з веслування на байдарках та каное Сергія Нагорного та Юрія Зуба. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Відтак за високу професійну майстерність очільник Львівської ОДА вручив Сергію Нагорному та Юрію Зубу грошові сертифікати.

Зазначимо, що з 1 до 5 серпня в румунському місті Басков відбувся чемпіонат Світу з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді до 23 років. До складу національної збірної команди України для участі у чемпіонаті світу серед юніорів та молоді до 23 років увійшли вісім спортсменів Львівщини, серед яких: бронзовий призер чемпіонату світу у байдарці-четвірці на дистанції 500 м серед юніорів Юрій Зуб та дворазовий бронзовий призер чемпіонату світу у каное-двійці на дистанції 1000 м та на дистанції 500 м серед молоді Сергій Нагорний.

Нагадаємо, усього збірна України завоювала у Румунії 6 медалей (3 срібні, 3 бронзові), дві з яких львівські веслярі. За кількістю нагород – це кращий результат за останні чотири роки.