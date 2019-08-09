Поліцейські просять допомогти встановити особу чоловіка, тіло якого знайшли на станції «Підзамче». Оновлено

Правоохоронці встановлюють особу чоловіка, тіло якого знайшли 8 серпня що на третій товарній колії другого кілометру перегону станції Підзамче-Сапіжанка у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

Як повідомляється, товарний локомотив скоїв наїзд на чоловіка, який від отриманих травм загинув. Наразі провоохоронці встановлюють обставини події та особу чоловіка.

Прикмети загиблого: вік – близько 50 років, ріст – 170-175 см, був одягнутий в світло-сіру сорочку, сині джинси, чорний ремінь, гумові тапочки синього кольору. На обох руках – татуювання.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). За скоєне статтею передбачене покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Всіх, кому щось відомо про особу загиблого або обставини його смерті, просимо зателефонувати на оперативну лінію 102 або повідомити у найближчий підрозділ поліції.

Оновлено. Поліцейські встановили особу загиблого чоловіка