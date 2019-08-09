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Підлітків запрошують у Літню школу іконопису

Вероніка Рой

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У монастирі св. Онуфрія в с. Лаврів, що у Старосамбірському районі, розпочнеться Літня школа іконопису. Триватиме вона до 30 серпня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

До участі у мистецько-іконописному таборі запрошуються підлітки 12-15 років.

У програмі – знайомство з бойківського іконою, олійний живопис, малювання на склі, текстилі, кераміці, тренінги,арт-терапевтичні тренінги, ігри, екскурсії та багато іншого.

Проживання та харчування учасників забезпечується організаторами заходу.

Додаткова інформація та реєстрація за телефоном 0671104069, п. Катерина. Кількість місць обмежена, реєстрація триватиме до 16 серпня.

Зазначимо, що захід організовує БФ «Карітас СДЄ УГКЦ».

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