На ремонт українських доріг треба 10 років та трильйон гривень, – Омелян

Усі дороги в Україні можуть бути відремонтовані упродовж 10 років і це коштуватиме один трильйон гривень. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у прямому ефірі радіо «НВ», передає Укрінформ.

«За нашими оцінками, вони орієнтовні, це можна зробити дешевше, необхідно 10 років і трильйон гривень, щоб відремонтувати всі дороги в Україні», – сказав Володимир Омелян.

За його словами, щоб завершити ремонт доріг упродовж зазначеного строку, необхідно ремонтувати по 10-15 тисяч кілометрів на рік.

Він наголосив, що продовжувати цей процес можливо лише за умови стабільного фінансування, яке необхідно планувати на декілька років наперед.