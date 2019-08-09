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На Медової Печери орендар квартири до смерті побив власника

Вероніка Рой

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Поліцейські затримали 41-річного чоловіка, який до смерті побив 64-річного власника квартири в будинку на вулиці Медової Печери у Львові. Затриманий винаймав квартиру у чоловіка.Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

У Личаківський відділ поліції 8 серпня надійшло повідомлення про те, що у квартирі одного з будинків на вулиці Медової Печери у Львові, стався конфлікт, внаслідок якого власник помешкання отримав тілесні ушкодження й, можливо, помер. На місці події працювала слідчо-оперативна група. У квартирі поліцейські виявили тіло 64-річного господаря без ознак життя з переломами ребер та ранами на голові.

Правоохоронцями було встановлено, що 7 серпня близько 21.30 між загиблим та 41-річним жителем одного з сіл Сокальського району, котрий разом із своєю співмешканкою винаймав у нього помешкання, стався конфлікт. Під час сварки винаймач наніс власнику тілесні ушкодження, після чого втік з квартири.

Поліцейські оперативно встановили місцеперебування зловмисника та затримали його в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, призначені експертизи.

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