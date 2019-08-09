ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканцю Трускавця, який одним ударом в голову вбив товариша, «світить» до 10 років тюрми

Вероніка Рой

|

Жителю Трускавця повідомлено про підозру у вбивстві 47-річного товариша. Підозрюваний наніс один удар в голову чоловіку, внаслідок чого він помер у лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Як зазначається, подія трапилася 25 липня цього року у м. Трускавець на Львівщині.

Встановлено, що 41-річний зловмисник, під час раптового конфлікту із 47-річним чоловіком, наніс йому один удар рукою в голову. Через це заподіяв тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, перелому основи склепіння черепа, забою головного мозку з формуванням внутрішньо мозкових гематом лобних та скроневих долей, отогематоліквореї зліва та набряку головного мозку. Від отриманих травм потерпілий помер у Дрогобицькій міській лікарні №1.

1 серпня фігуранту повідомлено про підозру та за клопотанням сторони обвинувачення обрано найсуворішу міру запобіжного заходу – тримання під вартою без визначення розміру застави.

Досудове розслідування триває, призначено низку судових експертиз, проводяться необхідні слідчі дії. За вчинення вказаного злочину санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...