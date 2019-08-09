Мешканцю Трускавця, який одним ударом в голову вбив товариша, «світить» до 10 років тюрми

Жителю Трускавця повідомлено про підозру у вбивстві 47-річного товариша. Підозрюваний наніс один удар в голову чоловіку, внаслідок чого він помер у лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Як зазначається, подія трапилася 25 липня цього року у м. Трускавець на Львівщині.

Встановлено, що 41-річний зловмисник, під час раптового конфлікту із 47-річним чоловіком, наніс йому один удар рукою в голову. Через це заподіяв тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, перелому основи склепіння черепа, забою головного мозку з формуванням внутрішньо мозкових гематом лобних та скроневих долей, отогематоліквореї зліва та набряку головного мозку. Від отриманих травм потерпілий помер у Дрогобицькій міській лікарні №1.

1 серпня фігуранту повідомлено про підозру та за клопотанням сторони обвинувачення обрано найсуворішу міру запобіжного заходу – тримання під вартою без визначення розміру застави.

Досудове розслідування триває, призначено низку судових експертиз, проводяться необхідні слідчі дії. За вчинення вказаного злочину санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.