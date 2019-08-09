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До опалювального сезону у Шевченківському районі встановлять перші індивідуальні теплові пункти

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 9 серпня, виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив проект впровадження індивідуальних теплових пунктів у Шевченківському районі. Загалом тут збираються встановити 84 такі пункти. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Як розповів директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря, проект впровадження індивідуальних теплових пунктів у Шевченківському районі розробили ще у 2014 році. Втім через зміну вартості таких робіт та Державних будівельних норм його довелося переробити.

«Цей проект коригування пройшов експертизу та отримав позитивний висновок. 30 липня ми скерували його на погодження у Львівську ОДА, як це передбачено постановою Кабміну. Губернатор особисто мене запевнив, що цей проект буде погодженим… Надалі плануємо оголосити тендер», – пояснив Вадим Ноздря.

Загальна кошторисна вартість встановлення 84 індивідуальних теплових пунктів у Шевченківському районі становить понад 185 мільйонів гривень. Фінансування цього проекту відбуватиметься коштом фонду Кіотського протоколу, а також за співфінансування Львівської міської ради.

«Реалізацію цього проекту ми плануємо розпочати цього року та встановити 20-25 систем теплозабезпечення ще до опалюваного сезону», – додав Вадим Ноздря.

Нагадаємо, перші індивідуальні теплові пункти у Львові встановили на Сихові. Загалом тут їх має бути більше чотирьох сотень, відтак такі пункти охоплять весь мікрорайон.

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