У Яворові чоловік підрізав свого товариша під час сварки

У середу ввечері, 7 серпня, орієнтовно о 21:00 год. у Яворові чоловік завдав ножового поранення своєму 21-річному товаришу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлено, що інцидент трапився на вул. Івана Хрестителя. Між 44-річним чоловіком та його 21-річним знайомим виник конфлікт, під час якого він ножем поранив молодика.

У потерпілого медики діагностували проникаюче поранення грудної клітки, різані рани руки та плеча, його негайно госпіталізували.

Зловмисника затримали, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від п’яти до восьми років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.