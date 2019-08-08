У суботу перекриють рух транспорту на Високий замок

У суботу, 10 серпня, у Львові вдруге відбудеться гонка з перешкодами Race Nation. Відтак на час проведення змагань, буде незначне перекриття руху на кількох вулицях. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

Зазначається, що на території FestRepublic та Високого замку близько 800 учасників будуть змагатись за медаль фінішера та долатимуть свою дистанцію із великою кількістю підготованих для них перешкод.

Учасники можуть взяти участь у кількох категоріях на дистанціях у 3+ км та 5+ км. Всі охочі зможуть випробувати свої сили як в індивідуальних, так і в командних змаганнях:

Категорія Standart розрахована на новачків, які вперше хочуть спробувати взяти участь у змаганнях такого формату.

Категорія Elit більше підходить для учасників, які до того брали участь у забігах з перешкодами, або для тих, хто регулярно займається спортом та має хороший рівень фізичної підготовки. Саме перша десятка фінішерів чоловіків та жінок у категорії ELITE матиме змогу представляти нашу країну на чемпіонатах Європи та Світу із забігів із перешкодами.

Категорії Team та Team Elite — це чудова змога випробувати свої сили у командній грі.

Учасників чекають:

Драйвова атмосфера спортивного фестивалю. Професійні фото від найкращих репортажних фотографів України. Медаль фінішера. Формати участі для будь-якого рівня фізичної підготовки. Безкоштовні роздягальня, душ та вбиральня на території стартового містечка, вода на фініші.

Зазначимо, що через проведення змагань, буде незначне перекриття руху на кількох вулицях.

Програма:

7:30 Відкриття стартового містечка

9:00 Старт 3 км категорії Standart

9:30 Старт 3 км категорії Team

10:45 Старт 5 км категорії Elit

11:15 Старт 5 км категорії Team Elite

11:35 Старт 5 км категорії Team

12:00 Старт 5 км категорії Standart

13:00 Нагородження переможців

15:00 Закриття стартового містечка

Реєстрація та більш детальна інформація — за посиланням.