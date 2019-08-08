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У Шацьку в ДТП загинув місцевий депутат

Андрій Котенський

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Сьогодні вранці на вулиці 50 років Перемоги у Шацьку автомобіль «BMW Х5» злетів у кювет. Внаслідок ДТП водій транспортного засобу загинув. Про це Львівському порталу повідомили у поліції Волинської області.

 

За даними правоохоронців, автопригода трапилася близько 8 години ранку. За кермом автомобіля перебував 48-річний житель Нововолинська. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та злетів у кювет, де врізався у дерево.

 

У результаті ДТП водій загинув.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.

За даними місцевих ЗМІ розбився депутат Нововолинської міськради, відомий бізнесмен, власник місцевого телеканалу Віктор Ярема.

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