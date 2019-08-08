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У Львові жертви комуністичного режиму отримають матеріальну допомогу

Наталя Дуляба

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Із нагоди 28-ої річниці незалежності України 1 367 львів’ян, які є жертвами політичних репресій комуністичного тоталітарного режиму, отримають одноразову матеріальну допомогу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради Львова.

 

На виплату такої допомоги у бюджеті Львова передбачили більше 1,3 мільйона гривень. Відтак 1 367 людей отримають по 1000 гривень.

Одноразову матеріальну допомогу отримають громадяни, які реабілітовані відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917−1991 років» (крім ветеранів УПА, які отримують пільги (доплати) з міського бюджету Львова).

Усі виплати здійснить управління соціального захисту в межах Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львова.

Нагадаємо, що таку матеріальну допомогу у Львові видають уже кілька років поспіль. Торік до Дня Незалежності України виплати отримали майже 1500 реабілітованих мешканців.

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