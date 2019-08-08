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У Львові перевірили водойми. Забруднень не виявили лише в одному ставі

Наталя Дуляба

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Мобільна хімічна лабораторія комунального підприємства «Адміністративно-технічне управління» обстежила 35 водойм у Львові і виявила, що лише в одній із них рівень забруднюючих речовин не перевищує допустиму норму. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

 

Так, із 35 водних об’єктів у 34-ох фахівці виявили перевищення гранично допустимих речовин. Наднормативні концентрації спостерігались за такими показниками: залізо загальне, азот амонійний, аміак, фосфати, завислі речовини, сухий залишок та інші.

Найбільш забруденими (перевищення п’яти і більше компонентів) є дві водойми: потік «Білогорський», що на вул. Широкій (в’їзд у с. Білогорща), потік «Клепарівський» на вул. Винниця, 2 (Шевченківський район).

Перевищення лише за одним компонентом зафіксували на п’ятьох водоймах: став на вул. Хортицькій, 35 (Сихів); став на вул. Тернопільській, 1-А (Сихів); став на вул. Повітряній, 2 (Залізничний район); каскад декоративних ставків на вул. Вахнянина, 29 (лісопарк «Погулянка», Личаківський район), став на вул. Чупринки, 136 (парк «Піскові озера», Франківський район).

Жодних перевищень шкідливих речовин не було у ставку на вул. Замарстинівській, 270, що у Шевченківському районі.

«Оцінка результатів аналізів у другому кварталі поточного року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, вказує на зменшення кількості найбільш забруднених водойм, яких раніше було одинадцять. Перевищення гранично-допустимих концентрацій зумовлені переважно цвітінням водойм, загниванням рослинності та постійним забрудненням твердими побутовими відходами», – прокоментували в хімічній лабораторії.

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