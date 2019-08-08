У Львові низка вулиць залишилася без світла

Сьогодні, 8 серпня, у Львові заплановані відключення електроенергії для проведення ремонтних робіт. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії «Львівобленерго».

Відтак з 9 до 17 години без електроенергії будуть вулиці: