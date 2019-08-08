У Львові низка вулиць залишилася без світла

Сьогодні, 8 серпня, у Львові заплановані відключення електроенергії для проведення ремонтних робіт. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії «Львівобленерго».
Відтак з 9 до 17 години без електроенергії будуть вулиці:
- Просвіти 2-8;
- Лисенка 12;
- Холодна 102-114;
- Урочище Клепарів;
- Варшавська 1-44;
- Горбкова;
- Білоруська;
- Алчевської;
- Угнівська;
- Сосюри;
- Тисова;
- Черемхова;
- Лисенка;
- Короленка;
- Просвіти;
- Смольського;
- Личаківська 11-17, 14-16;
- Гуцульська.
Анастасія Мельник