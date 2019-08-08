ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові низка вулиць залишилася без світла

Анастасія Мельник

|

Сьогодні, 8 серпня, у Львові заплановані відключення електроенергії для проведення ремонтних робіт. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії «Львівобленерго».

 

Відтак з 9 до 17 години без електроенергії будуть вулиці:

  • Просвіти 2-8;
  • Лисенка 12;
  • Холодна 102-114;
  • Урочище Клепарів;
  • Варшавська 1-44;
  • Горбкова;
  • Білоруська;
  • Алчевської;
  • Угнівська;
  • Сосюри;
  • Тисова;
  • Черемхова;
  • Лисенка;
  • Короленка;
  • Просвіти;
  • Смольського;
  • Личаківська 11-17, 14-16;
  • Гуцульська.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...