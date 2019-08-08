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Повітря на найбільших перехрестях Львова є забрудненим, – дослідження

Наталя Дуляба

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Мобільна хімічна лабораторія комунального підприємства «Адміністративно-технічне управління» промоніторила 30 перехресть Львова і виявила, що на 27 із них рівень забруднюючих речовин у рази перевищує допустиму норму. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

Із 30 обстежених перехресть Львова на 27-ох виявлено перевищення максимально разових гранично-допустимих концентрацій. Так, високі показники забруднення зафіксували на таких перехрестях: пл. Осмомисла — вул. Гавришкевича; пр. Чорновола — вул. Хімічна; вул. Стрийська — вул. Сахаров; вул. Личаківська — вул. Пасічна; вул. Сяйво — вул. Широка — вул. Левандівська; вул. Шевченка — вул. Левандівська.

Незначні перевищення існують на чотирьох перехрестях: пр. Свободи — вул. П. Беринди; пр. Свободи — пл. Міцкевича; вул. Підвальна — вул. Руська; вул. Городоцька — вул. Ряшівська.

Натомість перевищень шкідливих речовин у повітрі не виявили на перехрестях на пр. Свободи — вул. Дорошенка; вул. І. Франка — вул. Зелена; вул. Городоцька — вул. Ряшівська.

«Оцінка екологічної ситуації підтверджує високі показники забруднення в цей період року. Підвищені показники пов’язані з високою температурою повітря та значним збільшенням транспортних засобів (заторами)», — зазначили в хімічній лабораторії.

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