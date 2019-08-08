На трасі Київ – Чоп вантажівка насмерть збила мешканця Кам’янка-Бузького району

У середу ввечері, 7 серпня, орієнтовно о 23:25 год. на трасі Київ – Чоп неподалік села Великосілки Кам’янка-Бузького району сталась аварія, у якій загинув 45-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки DAF, 45-річний мешканець Хмельницької області, збив пішохода, 45-річного мешканця району. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі триває розслідування, поліцейські встановлюють всі обставини ДТП.