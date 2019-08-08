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На Пустомитівщині львів’янин загинув під колесами автівки

Наталя Дуляба

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У середу ввечері, 7 серпня, орієнтовно о 21:50 год. на трасі Львів – Пустомити – Меденичі сталась смертельна аварія. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, 26-річний водій автомобіля «Рено Кенго», мешканець одного зі сіл Пустомитівського району, збив пішохода. Від отриманих травм 43-річний львів’янин помер у лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі триває слідство, поліцейські встановлюють всі обставини ДТП.

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