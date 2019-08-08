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Львів’яни вшанують пам’ять святителя Пантелеймона. Розклад богослужінь

Анастасія Мельник

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Християни східного обряду у п’ятницю, 9 серпня, вшанують пам’ять святителя Пантелеймона, лікаря-цілителя, який загинув мученицькою смертю.

 

У Львові  цей  пристольний празник відзначають у двох храмах.

Храм вмч. Пантелеймона, ПЦУ (вул. Навроцького, 23). Святкове богослужіння розпочнеться о 12.00 год. у неділю, 11 серпня. Перед цим об 11.30 буде освячення води.

Храм вмч. Пантелеймона, ПЦУ (вул. Княгині Ольги, 1а). Святкові богослужіння відбудуться у неділю, 11 серпня. Зокрема: 10.30 — винесення на храм мощей священномученика Пантелеймона. Акафіст перед чесними мощами. 11.00 — Божественна Літургія. 12.30 – освячення води, окроплення свяченою водою вірних та Хресний хід навколо храму. Після цього відбудеться спільне поклоніння мощам священномученика Пантелеймона та помазання елеєм вірних.

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