Львів’ян запрошують взяти участь у конкурсі кінопроектів

Львівська кіно комісія розпочинає Шостий конкурс кінопроектів. Відтак, до участі у конкурсі запрошуються локальні та всеукраїнські знімальні команди. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

На конкурс можуть подаватися такі проекти:

ігрові фільми

документальні фільми

експериментальні фільми

анімаційні роботи

Учасники повинні довести актуальність свого проекту, презентувати аргументований фінансовий план і приклад відзнятого матеріалу. Мова фільмів та аплікаційних заявок — українська (окрім сюжетів, які вимагають інших мов). Будь-які винятки будуть розглядатися в персональному порядку.

Перевага надаватиметься розробленим проектам, що потребують дофінансування і мають сформовану команду.

Процес відбору реалізовує мистецька формація Wiz-Art. Конкурсна комісія визначить переможців, яким буде надано повне чи часткове фінансування, а також консультаційна та промоційна підтримка Львівської кінокомісії.

Кінцевий термін подання заявок — 17 серпня 2019.

Деталі конкурсу — за посиланням.