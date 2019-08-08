Львів’ян запрошують взяти участь у конкурсі кінопроектів

Львівська кіно комісія розпочинає Шостий конкурс кінопроектів. Відтак, до участі у конкурсі запрошуються локальні та всеукраїнські знімальні команди. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.
На конкурс можуть подаватися такі проекти:
- ігрові фільми
- документальні фільми
- експериментальні фільми
- анімаційні роботи
Учасники повинні довести актуальність свого проекту, презентувати аргументований фінансовий план і приклад відзнятого матеріалу. Мова фільмів та аплікаційних заявок — українська (окрім сюжетів, які вимагають інших мов). Будь-які винятки будуть розглядатися в персональному порядку.
Перевага надаватиметься розробленим проектам, що потребують дофінансування і мають сформовану команду.
Процес відбору реалізовує мистецька формація Wiz-Art. Конкурсна комісія визначить переможців, яким буде надано повне чи часткове фінансування, а також консультаційна та промоційна підтримка Львівської кінокомісії.
Кінцевий термін подання заявок — 17 серпня 2019.
Деталі конкурсу — за посиланням.
Анастасія Мельник