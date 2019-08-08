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Формування РФ продовжують обстрілювати українських військових

Андрій Котенський

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За минулу добу, 7 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці десять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “СХІД” противник здійснив чотири обстріли позицій Об’єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “ПІВНІЧ” позиції наших захисників були обстріляні шість разів.

За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано.

Від початку поточної доби противник вже двічі обстріляв позиції Об’єднаних сил.

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