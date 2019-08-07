У Львові під час пожежі у будинку 75-річна бабуся отримала опіки

Вчора, 6 серпня, у Львові в будинку на вулиці Вагонній сталася пожежа, під час якої 75-річна жінка отримала опіки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.

Як повідомляється, повідомлення про пожежу в двоповерховому цегляному житловому будинку до Служби порятунку «101» надійшло о 12:52.

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику, вся будівля була сильно задимлена.

«В одній з кімнат, на ліжку, рятувальники виявили жінку, яка не могла самостійно покинути місце пожежі, та винесли на свіже повітря де передали медикам. Внаслідок пожежі 75-річна потерпіла отримала опіки руки 2-3 ступеня. Жінку в стані середньої важкості госпіталізовано у міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги», – йдеться у повідомленні.

О 13:10 вогнеборці локалізували пожежу, та о 13:14 повністю ліквідували в складі двох ланок газодимозахисної служби. На пожежі вогнем знищено матрац на площі 1 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 14 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки. Обставини події встановлюються.