У Червонограді «Рено» збило 61-річну велосипедистку

Вчора, 6 серпня, близько 20.10 на вулиці Богдана Хмельницького у Червонограда автомобіль «Рено» збив 61-річну велосипедистку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівські області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Рено Кенго», 51-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на 61-річну велосипедистку, також жительку Червонограда. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.