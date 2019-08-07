Поблизу Львова перекинулася вантажівка: постраждав 48-річний водій

Сьогодні, 7 серпня, близько опівночі на автодорозі Київ-Чоп у Пустомитівському районі перекинулася вантажівка. В результаті ДТП постраждав 48-річний водій. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки DAF з пів причепом, 48-річний мешканець Київської області, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де автомобіль перекинувся. Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.