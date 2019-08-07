На Личаківській п’яна водійка на «Тойоті» влетіла в електроопору

Сьогодні вранці на вулиці Личаківській 39-річна львів’янака, керуючи в нетверезому стані автомобілем Toyota, врізалася в електроопору та турнікети і вказівники. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

Як повідомляється, 39-річна львів’янка поверталася додому на своєму автомобілі Toyota та не впоралася з керуванням.

«В результаті ДТП автомобіль розтрощений. У жінки патрульні помітили ознаки алкосп’яніння, однак від перевірки вона відмовилася. Не було у водійки і страхівки. Тож, в комплексі шанувальниця нетверезої їзди отримала протокол за скоєну ДТП, протокол за керування напідпитку та постанову за відсутність страхівки», – йдеться у повідомленні.

Загалом цієї ночі патрульні склали шість протоколів на нетверезих водіїв.

«За керування в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння (вчинене вперше протягом року) передбачається штраф 10200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік. Якщо ці дії вчинені повторно (вдруге) протягом року — штраф 20400 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки. Якщо особа вже двічі протягом року притягалася до відповідальності за подібні дії — штраф 40800 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років», – нагадують патрульні.

Фото: патрульна поліція