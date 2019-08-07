На Львівщині шахраї видають себе за податківців

В органи державної фіскальної служби Львівщини надходить інформація про осіб, які телефонують начебто від імені керівництва фіскальної служби області, та вимагають кошти у бізнесменів. У підприємців шахраї вимагають гроші для залагодження питань щодо «перевірок», чи на якісь інші потреби. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДФС у Львівській області.

Водночас податківці закликають бізнес бути максимально обережним та не піддавайтесь на подібного роду провокації.

Якщо ж траплятимуться (чи були) такі телефонні дзвінки, не замовчуйте факти, негайно повідомляйте до правоохоронних органів.

Про дані факти Ви можете повідомити зателефонувавши на антикорупційний сервіс ДФС України «Пульс» за тел. 0-800-501-007 (напрямок 4), а також до відділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДФС у Львівській області за телефонами – (032) 97-30-93, (032) 97-36-99, (032) 97-34-31.