На Львівщині прогнозують грози та сильний вітер

У четвер, 8 серпня, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням, грози та сильний вітер. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря вночі становитиме 16-18 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься максимум до +27°С. Вночі місцями пройдуть сильні дощі, а вдень по всій території області можливі грози.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, проте вдень посилюватиметься до штормових позначень. Відтак мешканців Львівщини закликають дотримуватися правил безпеки, не ходити попід розлогими деревами та рекламними щитами, а водіїв просять бути обачними на дорозі.

(Натисніть на зображення для збільшення)