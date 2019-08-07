Мешканця Перемишлянщини задавило каменем

У вівторок, 6 серпня, біля одного зі сіл Перемишлянського району виявили мертвого чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Загиблим виявився 38-річний місцевий мешканець. Попередньо встановлено, що орієнтовно о 14:00 год. поблизу хутора Верхня Ріка чоловік набирав пісок на кінну підводу, коли на нього згори обвалився камінь. Від отриманих травм він помер.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою «нещасний випадок». Поліцейські встановлюють обставини події, призначено експертизи.