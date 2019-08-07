Медики розповіли, як засмагати без шкоди для здоров’я

Засмага вже стала символом літа, відпустки та відпочинку. Втім далеко не всім можна засмагати, а більшості українців слід відповідальніше ставитися до перебування на сонці. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

Засмага – це захисна реакція шкіри, потемніння її кольору під впливом ультрафіолетового випромінювання. Внаслідок нього в нижніх шарах епідермісу шкіри відкладається пігмент меланін.

Засмага розвивається поступово після повторних опромінень невеликої інтенсивності. Найбільш інтенсивна і стійка засмага виникає після тривалого перебування на сонці, що часто шкідливо позначається на стані здоров’я.

Чи шкідлива засмага?

Засмага необхідна для утворення вітаміну D. Тільки під час прийому сонячних ванн у людини виробляється цей вітамін, нестача якого може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям. Наприклад, ламкості кісток, порушення сну, депресії. Водночас вітамін D можна отримати вживаючи рибу, водорості, риб’ячий жир, сир, вершкове масло.

Сама засмага починається із запалення. Перш ніж потемніти, шкіра рожевіє або червоніє. При запаленні більш високого ступеня з’являється сонячний опік, а разом з ним – пухирці й пігментні плями.

Під впливом сонячних променів може розвинутись захворювання фотодерматоз (сонячний дерматит). Сонячні дерматози бувають гострі і хронічні. Гострий дерматит проявляється через 2-4 години після засмаги у вигляді почервоніння і запалення шкіри. Більш сильне запалення проявляється через 10-12 годин і тримається 4-5 днів – це опік першого ступеню. Його симптоми: почервоніння і запалення шкіри, жар, свербіж, біль у ділянці почервоніння, загальна слабкість, головний біль, безсоння, втрата апетиту.

Засмагання може призвести до опіків І-ІІІ ступенів. У такому випадку погіршується загальний стан організму, а сильні опіки можуть призвести навіть до омертвіння шкіри. Сонячні опіки, отримані в дорослому віці, підвищують ризик розвитку раку шкіри. Виходить, що сама по собі засмага безпечна, проте вона, як правило, проходить через стадію сонячного опіку, а опіки, безсумнівно, дуже шкідливі.

Якщо сонячний опік проявляється тільки почервонінням шкіри, можна обробити пошкоджену ділянку термальною водою з подальшим нанесенням засобів на основі пантенолу. Якщо після опіку сформувалися пухирці необхідно звернутися за допомогою до лікаря-дерматолога.

Хто у групі ризику?

Деяким людям засмаги взагалі заборонено. Це стосується людей похилого віку, маленьких дітей, гіпертоніків, алергіків, вагітних, тих, хто страждає від новоутворень, меланом, захворювань ендокринної системи.

Також у зоні ризику – люди зі світлою шкірою, з великою кількістю родимок на тілі або наявністю чотирьох і більше родимок діаметром від 6 мм. Також у групі ризику є ті, хто в дитинстві кілька разів згорав на сонці, люди, в чиїх сім’ях у одного з прямих родичів була діагностована меланома.

Як правильно засмагати?

Якщо ви мрієте про гарну засмагу, то повинні знати кілька простих правил.

Отож, найкраще приймати сонячні ванни в період з 8:00 до 11:00 год. ранку та з 16:00 до 19:00 год. ввечері. Це найкращий час для того, щоб поступово засмагнути і при цьому не згоріти. Але найбезпечнішим варіантом, безумовно, є відмова від засмаги.

Найбільше шансів згоріти – в обід, коли сонячні промені особливо сильні. Тому якщо саме в цей час ви опинились на пляжі, безпечніше буде перебувати в тіні або під парасолькою. Також не забувайте про використання сонцезахисного крему, капелюхів та окулярів.

Пийте більше рідини, щоб уникнути зневоднення організму.

Під час загорання не можна спати і не рекоменовано читати. Коли ви засмагаєте, змінюйте положення тіла кожні 10-15 хвилин, та робіть це не довше, ніж одну годину. Якщо після засмаги ваша шкіра почервоніла, змастіть її спеціальним кремом або сметаною. Як тільки почервоніння зійде, можете знову засмагати.

Також від прямих сонячних променів варто оберігати дітей віком до 3 років. Навіть якщо малеча перебуває в тіні, слід наносити кожні дві години на його шкіру сонцезахисний крем.

Вода виконує функцію лінзи – підсилює сонячне світло. Причому сонячне випромінювання проходить у воду на глибину одного метра. Особливо легко згоріти, якщо залишатися на сонці відразу ж після купання. Тоді вода утворює на шкірі маленькі лінзочки, які підвищують можливість отримання сонячного опіку.